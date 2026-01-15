Nomina D’Angelo nuovo Procuratore, gli auguri del consigliere regionale Errico "Con la sua carriera rappresenta una garanzia di competenza e attenzione al territorio"

Il Consigliere Regionale Fernando Errico rivolge le sue più sincere congratulazioni a Nicola D’Angelo, recentemente nominato nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento dal Consiglio Superiore della Magistratura. "Con la sua carriera e il solido profilo professionale, D’Angelo rappresenta una garanzia di competenza e attenzione al territorio. Il Consigliere Errico esprime il suo più sentito augurio di buon lavoro, sicuro che il nuovo Procuratore saprà affrontare le sfide del suo ruolo con determinazione e dedizione, al servizio della giustizia e della comunità sannita.