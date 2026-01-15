Tempi tecnici sempre lunghi quando c'è di mezzo la Lega Dilettanti. Per questo l'ufficialità del prestito di Cantisani all'Unipomezia è arrivata solo ora. Questo il comunicato ufficiale della società giallorossa: "Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con l'ASD Unipomezia per il trasferimento a titolo temporaneo, del calciatore Raffaele Cantisani. La società giallorossa augura a Raffaele le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza".
Finalmente è ufficiale la cessione di Cantisani all'Unipomezia
L'attaccante va in prestito alla società pontina
Benevento.