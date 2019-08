Nuovo incendio allo Stir dei rifiuti di Casalduni Brucia l'immondizia tritovagliata all'interno di una delle strutture

Un incendio è divampato questa sera all'intenro di uno dei capannoni dello Stir dei rifiuti di Casalduni, chiuso da un anno dopo l'altro rogo che ad agosto 2018 aveva danneggiato pesantemente gli impianti. L'allarme è scattato intorno alle 19 quando la vigilanza privata in servizio presso l'impianto sannita per la lavorazione dei rifiuti ha notato del fumo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di San Marco dei Cavoti e dal comando provinciale che stanno cercando di spegnere il rogo che, per fortuna, sembra non essere di vaste proporzioni.

Sul posto anche il sindaco di

casalduni, Pasquale Iacovella, polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO