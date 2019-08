Furto ai distributori automatici del liceo E' accaduto ad Airola, preso di mira il Lombardi

Hanno preso di mira ancora una volta i distributori automatici di una scuola della Valle Caudina. Dopo Montesarchio tocca al Liceo Classico Lombardi di Airola. Nella notte alcuni balordi avrebbero forzato una delle porte antipanico dell'edificio di via Lavatoio rivolgendo le loro attenzioni ai distributori automatici. Non sono riusciti a portare via il denaro custodito nelle macchinette ma hanno preso e consumato delle bibite.

Quindi hanno svuotato alcuni estintori prima di lasciare l'istituto. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Come si ricorderà è di pochi giorni fa, il 29 luglio, un episodio analogo avvenuto a Montesarchio presso il Liceo Fermi. In quell'occasione i ladri erano riusciti a portare via non solo bibite e merendine ma anche le monete contenute nei distributori.