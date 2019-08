Controlli a internet point, sale bingo e pub: denunce e multe Individuati 7 lavoratori in nero, controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del lavoro

Il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Benevento ha proceduto al controllo di più internet point, sale bingo e pub nella provincia di Benevento. Sette datori di lavoro sono stati denunciati per violazione della normativa antinfortunistica, per mancanza di autorizzazione all’uso di impianti audio visivi e per aver avuto alle proprie dipendenze un lavoratore senza permesso di soggiorno.

Identificati sette lavoratori in nero, adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Contestate sanzioni amministrative per circa 28500 euro.