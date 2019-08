Incendio in casa, paura per due anziani e fumo ovunque | FOTO L'allarme a Benevento in un'abitazione tra via Torre della Catena e via Calabria

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Benevento per un incendio divampato in via Raffaele Calabrìa, una traversa di via Torre della Catena, per un incendio che ha interessato la cucina di un'abitazione dove vivono due pensionati. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa preoccupati per il forte odore di fumo che proveniva dalla casa dei pensionati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, l'ambulanza dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118, gli agenti della Volante e i carabinieri. Quando sono arrivati sul posto i pompieri hanno trovato l'appartamento completamente invaso dal fumo che proveniva dalla cucina. Per fortuna i soccorritori sono arrivati in tempo per condurre all'esterno i due anziani che sono stati poi visitati dal medico del 118: nessuna conseguenza per loro, a parte il grande spavento. Spento il principio d'incendio, i vigili del fuoco hanno accertato che a scatenare le fiamme ed il fumo acre sarebbe stato un corto circuito alla cappa di aspirazione della cucina.