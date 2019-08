Autotreno perde balle di paglia, 90bis bloccata A causa della rottura di un pezzo il rimorchio si è ribaltato

Traffico bloccato questa mattina lungo la Statale 90 bis tra la zona industriale di Ponte Valentino e Paduli per decine di balloni di paglia finiti sulla carreggiata. Il pesante ed ingombrante carico è finito sulla strada dopo che il rimorchio dell'autotreno si è spezzato e successivamente si è ribaltato a margine della carreggiata. Fortunatamente le balle di paglia non hanno colpito le auto che seguivano o incrociavano il mezzo pesante. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spostato le balle dalla carreggiata e dei carabinieri che hanno bloccato gli automobilisti il tempo necessario per ripulire e mettere in sicurezza l'arteria.