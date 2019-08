Acquazzoni e grandine nel Fortore, strade in tilt Riesplode la protesta dei residenti e del Comitato civico Viabilità Negata

Il maltempo che ha colpito il Sannio e in particolare il Fortore ha fatto riaccendere la protesta del comitato civico “Viabilità Negata” per le condizioni della Strada Provinciale denominata SP45, collante tra il comune di Montefalcone di Val Fortore e Benevento. Dopo il secondo violento acquazzone di oggi l'arteria è stata investita da fango e detriti che hanno messo a rischio gli automobilisti.

Da mesi i residenti di Montefalcone e non solo chiedono interventi urgenti di manutenzione della strada che, specialmente nel periodo invernale, diventa pericolosa a causa del fango che finisce sulla carreggiata dai terreni sovrastanti e per il manto stradale groviera.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei mezzi meccanici per ripristinare la viabilità. Non solo acqua ma anche grandine che ha rovinato numerose produzioni agricole.

Lungo l a90bis, nel territorio di Buonalbergo, invece, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per uno smottamento che ha bloccato per alcune ore l'arteria. Anche in questo casa il problema è stato causato dalle piogge abbondanti delle ultime ore.