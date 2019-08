Investe una donna, sequestrati cellulare e auto Grave una 49enne, vittima di un incidente in via Torre della Catena

Gli hanno sequestrato l'auto ed il cellulare e gli hanno ritirato la patente di guida. Nel mirino degli agenti della polizia municipale è finito un 62enne, al volante di una Peugeot 206 che ha investito, in via Torre della Catena, Linda O. , una 49enne di Benevento che stava attraversando la strada con il suo cane. Gravi le ferite riportate dalla donna, in prognosi riservata al Rummo.

Sotto choc familiari e amici della malcapitata, particolarmente conosciuta per il suo impegno nel mondo dell'arte.