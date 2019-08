Violento acquazzone, danni e strade chiuse anche in città FOTO Viale Virgilio: stop al traffico. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel Sannio

Un violento acquazzone si è abbattuto questo pomeriggio in varie zone del Sannio. A partire dalla Valle Caudina per arrivare in valle Vitualanese, Benevento e Valle Telesina.scrosci d'acqua violentissimi che hanno provocato l'allagamento di numerose zone colpite dal maltempo.

In particolare problemi si sono registrati all'ingresso di Benevento per l'allagamento di viale Virgilio e la viabilità della Rotonda dei Pentri. Chiuso al traffico dalla protezione civile viale Virgilio per decine di centimetri d'acqua non ricevuti dalle fogne proprio sotto il nuovo ponte della Ferrovia in direzione di via Grimoaldo Re e viceversa. Necessario invece l'intervento dei pompieri alla rotonda dei Pentri per una corsia in direzione della Tangenziale per Campobasso completamente allagata e a contrada San Vitale.

Problemi di viabilità e rallentamenti per l'abbondante acqua presente anche lungo la statale Telesina tra Benevento e Solopaca. Prudenza per gli automobilisti su l'intera viabilità interessata a causa di qualche smottamento e terreno che si è riversato sulla carreggiata.

Momenti di paura a contrada Santa Clementina per un uomo raggiunto dalla scarica di un fulmine caduto poco distante. Per il malcapitato si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Sempre nella stessa zona allagata l’abitazione di una persona disabile. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Allagamenti dovuto anche a causa dell’abbondante acqua arrivata dallo svincolo della tangenziale Ovest Santa clementina.

IN AGGIORNAMENTO