Gattino cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco E' accaduto alla frazione Montorsi di Sant'Angelo a Cupolo

Vigili del fuoco in azione per salvare un gattino finito in un pozzo profondo circa 20 metri. È accaduto alla frazione Montorsi di Sant'Angelo a Cupolo. I pompieri con tecniche Saf si sono calati all'interno della cisterna ed hano recuperato l'animale poi restitutito al proprietario.