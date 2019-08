Auto in fiamme dinanzi al Pronto Soccorso del Rummo | FOTO Momenti di apprensione all'interno dell'ospedale. Distrutta una Ford Focus

Sarebbe stato un corto circuito all'impianto elettrico a provocare, questa mattina, l'incendio di una Ford Focus lasciata in sosta nei pressi dell'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento.

L'alalrme è scattato intorno alle 9 quando alcune persone hanno notato l'abitacolo del veicolo invaso dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili dle fuoco del comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Il veicolo era stato lasciato in sosta momentaneamente in quel luogo, solitamente riservato ai mezzi di soccorso, per accompagnare un familiare al pronto soccorso. Nessun problema per i pazienti e per il personale dell'ospedale. Il rogo infatti è divampato in un'area di sosta ad una decina di metri dall'ingresso del padiglione di emergenza.