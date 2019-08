Cocaina e hashish, blitz della Mobile: gli arresti sono tre In carcere Un 32enne e due 43enni di Benevento

Salgono a tre gli arresti operati dalla Squadra Mobile di Benevento nell'operazione antidroga condotta ieri in città, e della quale abbiamo già dato conto in parte (LEGGI QUI).

Ad Andrea De Filippo, 32 anni, si sono infatti aggiunti Armando Piscopo e Raffaele Nizza, entrambi 43enni, già noti alle forze dell'ordine, anche loro di Benevento.

I tre indagati – De Filippo è assistito dall'avvocato Fabio Russo, Piscopo e Nizza dall'avvocato Antonio Leone – sono ora rinchiusi nel carcere di contrada Capodimonte, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip.

Come Anticipato, il blitz degli uomini del vicequestore Emanuele Fattori si è concretizzato nel sequestro di 50 grammi di cocaina a carico di De Filippo, e di un chilo e duecento grammi di hashish, scovati in un deposito, per il quale sono stati chiamati in causa, invece, Piscopo e Nizza.