Investita mentre attraversa con il cane, sta meglio la 49enne Linda Ocone è ricoverata al Rummo, scongiurato il peggio

La paura, per fortuna, ha lasciato spazio ad un moderato ottimismo che ha fatto tirare un lunghissimo sospiro di sollievo a quanti la conoscono e le vogliono bene. Ed avevano temuto il peggio. Serve ancora cautela, certo, ma le condizioni di Linda Ocone, la quarantanovenne di Benevento che domenica mattina è stata investita da un'auto in via Torre della Catena, sono sensibilmente migliorate. E' perfettamente cosciente, è ricoverata nel reparto di neurochirurgia del Rummo, dove viene costantemente monitorata per il trauma cranico riportato nell'impatto con quella Peugeot 206 condotta da un 62enne al quale la polizia municipale aveva sequestrato la vettura ed il telefonino.

Come si ricorderà, la malcapitata era in compagnia del suo cane e in via Torre della Catena stava completando l'attraversamento della carreggiata. L'animale l'aveva fatto, lei no quando era stata travolta da quell'auto, rimbalzando sul cofano e finendo con la nuca, poi, contro il parabrezza anteriore. Subito soccorsa, era stata trasportata in ambulanza in ospedale e sottoposta agli accertamenti ed alle cure del caso.

La notizia si era diffusa in un attimo, provocando sconcerto ed un'enorme apprensione per le sorti di Linda Ocone, da sempre apprezzata per il suo lavoro nel campo artistico. Un impegno che in questi giorni l'avrebbe vista come aiuto regista nello spettacolo di Giancarlo Giannini e Carla Fracci in programma domenica.