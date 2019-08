Condannato per estorsione aggravata, 40enne ai domiciliari La decisione del Tribunale di sorveglianza per Alberto Mincione, di Benevento

Era in carcere dall'ottobre 2018, quando era diventata definitiva la condanna a 6 anni stabilita nel 2016 per estorsione aggravata dal metodo camorristico, ora è ai domiciliari.

L'ha deciso il Tribunale di sorveglianza per Alberto Mincione (avvocato Luca Russo), 40 anni, una delle tre persone di Benevento arrestate nel febbraio 2015 in un'inchiesta della Dda e della Squadra mobile, denominata 'Zio d'America', sulle estorsioni messe a segno ai danni di alcuni imprenditori.

Mincione era finito in carcere, poi aveva ottenuto gli arresti in casa, infine era tornato a Capodimonte, che adesso ha lasciato per la detenzione domiciliare.