FOTO - Fiamme e fumo in un palazzo al viale Principe di Napoli VIDEO - Si tratta di un edificio interessato da lavori dopo un precedente incendio

Una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Si è alzata pochi minuti fa all'ultimo piano di un palazzo, interessato dai lavori di rifacimento del tetto dopo un precedente incendio avvenuto a luglio del 2017 (LEGGI) , al viale Principe di Napoli, accanto all'ospedale Fatebenefratelli.

Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno richiesto l'ntervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con polizia, carabinieri e vigili urbani. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbero stati i materiali adoperati per l'intervento.

Le forze dell'ordine e i pompieri hanno evacuato lo stabile per motivi di sicurezza. Acre l'odore del fumo che ha invaso l'intero rione Ferrovia. I vigili del fuoco oltre a gettare acqua sulle fiamme hanno smassato il materiale incendiato in modo da evitare ulteriori focolai.

IN AGGIORNAMENTO