Furgone in fiamme, necessaria la chiusura Statale Appia Olio e residui dell’incendio sulla carreggiata. Stop ai veicoli per circa un’ora

Momenti di paura e disagi per gli automobilisti questo pomeriggio in transito lungo la statale Appia tra Benevento e Montesarchio per l’incendio di un Fiat Doblò che trasportava ricambi per veicoli e che si è incendiato mentre percorreva la trafficata arteria.

Il guasto è avvenuto nel territorio di Ceppaloni. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e le forze dell’ordine. A causa dei residui di olio e detriti sulla carreggiata si è reso necessario chiudere l’arteria per il tempo necessario allo spegnimento delle fiamme ed alla pulizia della carreggiata.

Gli automobilisti sono stati quindi costretti a lasciare la statale e a percorrere la viabilità alternativa tra le uscite di Ceppaloni e Apollosa.