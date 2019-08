Deposito di rifiuti senza autorizzazione, due denunce Intervento dei carabinieri forestali a Colle Sannita

Due persone - committente e titolare dell’impresa esecutrice di alcuni lavori privati di manutenzione e ristrutturazione edilizia in corso a Castelpagano - sono state denunciate dai militari della Stazione carabinieri forestale di San Giorgio del Sannio,perchè sorprese ad effettuare il trasporto ed il deposito, non autorizzati, in un'area a Colle Sannita, di un consistente quantitativo di rifiuti costituiti da materiali di demolizione. Sequestrati il mezzo di trasporto e il sito di deposito.