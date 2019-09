Furti in Valle Telesina, due arresti e un obbligo IN AGGIORNAMENTO - Indagini dei carabinieri di Cerreto Sannita

E' l'ulteriore sviluppo di una indagine rimbalzata all'onore delle cronache nell'aprile 2018. Nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita una serie di furti in Valle Telesina: episodi per i quali è stata disposta la custodia in carcere per Cristian Rasimovic, 34 anni, e Rocco De Rosa, 39 anni, entrambi di Telese e l'obbligo di dimora per Guerino Greco, 22 anni, anch'egli di Telese Terme.

E' la conseguenza del no della Cassazione al ricorso presentato contro l'ordinanza con la quale il Riesame aveva dato il là alle misure chieste dalla Procura guidata da Aldo Policastro, dopo l'iniziale no del Gip.

Questa mattina l'esecuzione dei provvedimenti: gli indagati sono difesi dall'avvocato Antonio Leone.

IN AGGIORNAMENTO