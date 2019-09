Via Torre Catena: cede manto stradale, mezzo Asia intrappolato L'incidente è avvenuto questa mattina

Il manto stradale ha ceduto all'improvviso, e quel mezzo ci è finito dentro. E' accaduto intorno alle 6.30 in via Torre della Catena, dove un mezzo dell'Asia è rimasto intrappolato nella voragine che si è aperta nella carreggiata. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dalla polizia, per rimuoverlo: le operazioni sono ancora in corso.

L'ipotesi più accreditata è che a causare il cedimento sia stata un'infiltrazione d'acqua dovuta alla rottura di un tubo durante i lavori eseguiti ieri sulla rete idrica per una vicina scuola.