Ai domiciliari, usa facebook con post di minacce ai magistrati In carcere Michele Petriella, un 47enne di Circello

Gli hanno aggravato la misura, e dalla custodia in casa è passato a quella in carcere. E' l'ordinanza adottata a carico di Michele Petriella, 47 anni, di Circello, accusato di aver violato le prescrizioni legate al regime al quale era sottoposto da qualche giorno.

L'uomo era infatti stato arrestato dai carabinieri di Colle Sannita sulla scorta di una ordinanza firmata dal gip Giuliana Giuliano perchè avrebbe minacciato un avvocato. Si tratta di un legale che nel corso di un processo, in assenza del difensore di fiducia, lo aveva assistito d'ufficio. Nel mirino le condotte che Petriella avrebbe mantenuto nei confronti del professionista quando quest'ultimo gli avrebbe chiesto l'onorario.

Ieri mattina l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale, presente il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, il 47enne, rappresentato dall'avvocato Irene Masciola, ha fornito la sua versione dei fatti. A distanza di qualche ora, poi, la nuova misura cautelare in carcere, disposta, su richiesta del Pm, perchè l'indagato, mentre si trovava ai domiciliari, avrebbe comunicato con l'esterno via facebook, anche con messaggi ritenuti di natura intimidatoria nei confronti di alcuni magistrati in servizio presso il Tribunale di Benevento.