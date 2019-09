Rugby Benevento nel mirino dei ladri. Rubate attrezzature Raid nella palestra della struttura sportiva di Pacevecchia. Palumbo: Ce la faremo anche stavolta

Ladri in azione all'interno della palestra dell'Unione sportiva Rugby di Benevento. Decine e decine gli attrezzi portati via, probabilmente nei giorni scorsi, dai malviventi che per entrare non avrebbero scassinato nulla. Porte e finestre intatte ma all'interno dei locali sono spariti decine di tappetti anticaduta, centinaia di bilancieri, pesi e palle mediche. Un danno stimato in circa 4mila euro. Sparite anche delle attrezzature sportive che il Benevento Calcio aveva donato agli atleti della palla ovale.

A fare l'amara scoperta è stato il presidente dell'Us Rugby di Benevento, Rosario Palumbo, che questa mattina ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Benevento.

Il raid potrebbe essere avvenuto probabilmente verso la fine del mese di agosto ma la società lo ha scoperto solo nella giornata di domenica quando sono stati completati i lavori di sistemazione e preparazione in vista dell'open Day, tradizionale giornata che la società organizza per far conoscere le strutture ai futuri rugbisti e ai genitori che per la prima volta si affacciano a questa nobile disciplina.

"Purtroppo non é la prima volta che capita, abbiamo già ripulito e sistemato la palestra, ci siamo rimessi già al lavoro” ha assicurato il presidente Rosario Palumbo che grazie anche ai suoi collaboratori ha sistemeremo i danni. “Ora il problema sarà riacquistare il materiale sportivo utilizzato per i nostri atleti. I dirigenti e gli atleti seniores – spiega ancora Palumbo - si stanno già autotassando per acquistare almeno i bilancieri necessari per la preparazione atletica precampionato.

Per noi sarà un'ulteriore prova da superare, ma la nostra tempra é forte e siamo abituati a lavorare nelle difficoltà.

Resta comunque il rammarico e l'amaro in bocca perché la nostra società opera nel sociale in un quartiere popolare della città, e tutti, dal presidente, ai dirigenti, allenatori e giocatori, prestano la loro opera come volontari".