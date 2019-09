Più controlli ad agosto, la Questura fornisce i dati Il bilancio delle attività disposte dal questore Bonagura

187 posti di controllo, l'identificazione di 1953 persone, la verifica di 795 veicoli. Sono i numeri dell'attività svolta dalla Questura, nel mese di agosto, con la collaborazione di pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Napoli. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive, agli esercizi pubblici e ai luoghi di aggregazione nei giorni in cui si è registrata la maggior presenza di persone.

“Di particolare rilievo – si legge in una nota - l’attività di controllo eseguita grazie all’utilizzo del “sistema Mercurio”, la piattaforma tecnologica della Poliziache consente la videosorveglianza in mobilità e la lettura automatica delle targhe: sono state 5833 le autovetture sottoposte a ispezione con tale sistema automatizzato”. Sono stati controllati 13 esercizi pubblici, verificata la presenza di 260 persone sottoposte agli arresti domiciliari e di 109 persone destinatarie di misure di prevenzione, emessi e notificati 10 fogli di via obbligatorio, 5 avvisi orali oltre a 7 provvedimenti di “ammonimento” del Questore”.