Ruba carne e bevande da una cella frigorifero, arrestato Ai domiciliari un 49enne di Telese terme, fermato dai carabinieri. Libero dopo la convalida

Carne e bevande per un valore stimato in 300 euro. E' il bottino del furto contestato a Pietro Mongillo, 49 anni, di Telese Terme, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita.

L'episodio si è verificato nel corso della notte: secondo la ricostruzione che ne è stata fatta, l'uomo avrebbe prelevato carne e bevande da una cella frigorifero installata all'esterno di un bar e sarebbe poi fuggito in sella ad una bici.

Dichiarato in arresto il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari. Ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Barbieri, nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al gip Gelsomina Palmieri. Un appuntamento al termine del quale l'indagato, che ha spiegato il gesto con la condizione dovuta all'assunzione di alcolici, è stato rimesso in libertà.