Azienda stocca rifiuti produzione illecitamente, blitz del Noe Sequestrata area industriale per la costruzione di manufatti in cemento armato

Un impianto per la produzione di calcestruzzo e un'area di 500 metri quadrati circa sono stati sequestrati nel Sannio dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Napoli per violazioni in materia ambientale.

I carabinieri hanno accertato che l'impianto dove avveniva la produzione di cemento armato e prefabbricati era privo di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e la ditta non aveva regolarmente smaltito i rifiuti speciali derivanti dall'attività produttiva che, sempre secondo l'accusa, erano stati stoccati in quantità superiore al consentito dalla legge che regola questo tipo di attività. Per questo motivo sono stati sequestrati 50 metri cubi di rifiuti e circa 20 metri cubi stoccati all'interno di grossi sacchi. Al termine degli accertamenti l'amministratore della società è stato denunciato per illecita gestione dei rifiuti speciali ed esercizio di uno stabilimento industriale senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera.