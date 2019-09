Stalking e droga, domani i tre indagati dinanzi al Gip Udienze di convalida degli arresti del 41enne di Morcone e del 49enne e del 27enne di Benevento

Sono in programma domani mattina le udienze di convalida dei tre arresti operati in due distinte indagini dai carabinieri. Il primo a comparire dinanzi al gip Gelsomina Palmieri nel carcere di contrada Capodimonte, dove è rinchiuso da due giorni, sarà il 41enne di Morcone fermato dai carabinieri della locale Stazione per un'ipotesi di stalking ai danni di una commerciante.

Difeso dall'avvocato Angelo Leone, l'uomo era stato bloccato mentre, munito di un secchio, si era avvicinato all'auto della donna, a quanto pare diventata da tempo il 'bersaglio' delle sue attenzioni.

Saranno invece ascoltati in Tribunale, a seguire, Duilio Ciullo (avvocato Giuseppe Nardone), 49 anni, e Mirko Polese (avvocato Claudio Fusco), 27 anni, di Benevento, entrambi già noti alle forze dell'ordine, finiti ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di meno di 10 grammi di eroina custoditi in sei ovuli rinvenuti nella tasca posteriore del pantalone di Ciullo.

Entrambi erano stati bloccati dai militari della Stazione di Ceppaloni a bordo di un pullman proveniente da Napoli, nel corso di un intervento scaturito dalla segnalazione di un carabiniere in servizio fuori provincia che, seduto alle loro spalle, ne aveva ascoltato le conversazioni e osservato i movimenti.