Hashish tra i capelli e in auto, 'beccati' dalla Volante I poliziotti hanno denunciato due giovani fermati nel quartiere Capodimonte

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti l'accusa contestata ad un 19enne e ad una 24enne fermati dagli agent della Volante al quartiere Capodimonte. I due sono stati controllati mentre si trovavano seduti su una panchina accanto ad un'auto.

Alla vista degli agenti i due hanno cercato di disfarsi di un involucro con alcuni pezzi di hashish che sono stati invece recuperati dai poliziotti che hanno così esteso la perquisizione sia ai due indagati che al veicolo. All'interno della vettura, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto altra sostanza dello stesso tipo. Trasferiti in Questura, dove sono stati raggiunti dal loro difensore, l'avvocato Gerardo Giorgione, durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un altro pezzo di hashish che la donna aveva nascosto tra i capelli raccolti. Al termine dell'operazione sono stati quindi recuperati 17,20 grammi di droga in possesso del giovane e 37,80 grammi di hashish alla donna. Per entrambi è scattata quindi la denuncia.