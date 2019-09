Donna investita da un furgone al Rione Libertà Ricoverata all'ospedale Rummo: trenta i giorni di prognosi

E' ricoverata all'ospedale Rummo di Benevento la 65enne di Benevento investita questa mattina da un furgone al Rione Libertà. L'incidente è avvenuto in via vitelli, a ridosso dell'incrocio con via Gioberti. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi. La donna, a causa della gravità delle ferite è stata trasferita all'ospedale Rummo dove i medici l'hanno giudicata guaribile con una prognosi di trenta giorni. Al termine degli accertamenti al conducente del furgone gli agenti della Polizia Locale hanno ritirato la patente.