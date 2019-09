Dramma in un cantiere, operaio travolto dal terreno E' accaduto a Torrecuso. La vittima è un 57enne di Paupisi: stava costruendo fogne per una scuola

Ha perso la vita l'operaio 57enne di Paupisi travolto, questa mattina, mentre lavorava in un cantiere a Torrecuso. Immediate le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco del Comando provinciale e del distaccamento volontario di Vitulano. Purtroppo nulla da fare per l'uomo che è stato travolto da un'enorme massa di terreno.

E' accaduto a Torrecuso, in via Tedesco, nel centro del paese, dove l'operaio stava lavorando per un'impresa del posto negli interventi di rifacimento delle fogne per l'istituto comprensivo del paese. Inutile purtroppo il tentativo di rianimare il malcapitato da parte dei soccorritori del 118 Croce rossa e della Misericordia. Quando i pompieri hanno raggiunto il corpo, per il 57enne non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Paupisi e Montesarchio che hanno effettuato i rilievi con il nucleo ispettorato del lavoro. Su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo dove nelle prossime ore il medico legale procederà ad affettuare la visita esterna. Strazianti le scene di dolore all'arrivo dei familiari del 57enne, assistiti dall'avvocato Giuseppe Maturo.

AGGIORNAMENTO

La vittima è Vincenzo Iannella, 57 anni, di Paupisi, sposato e padre di due bambini. Enorme il cordoglio a Paupisi.

“Una notizia tremenda oggi ci ha devastati – hanno scritto gli amministratori sulla pagina facebook ufficiale del Comune -, piangiamo tutti l’improvvisa scomparsa dell’amico Vincenzo. Un uomo perbene, un vero lavoratore, amico di tutti e da tutti rispettato. Siamo vicini ai familiari e ai parenti in questo funesto giorno.

Interpretando il sentimento di angoscia dell’intera comunità paupisana, riteniamo sia doveroso, in segno di cordoglio e rispetto , non prendere parte con la nostra delegazione alla sfilata dei carri dell’uva domani alla festa di Solopaca. Sarà dichiarato lutto cittadino il giorno delle esequie.

Ciao Vincenzo , che la terra ti sia lieve”.