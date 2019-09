Dissequestrato l'immobile che ospitava il club Novecento I sigilli apposti il 23 dicembre 2018, all'inizio di una festa organizzata da studenti

Dissequestrato dal sostituto procuratore Marilia Capitanio (e restituito al detentore), in linea con l'istanza avanzata dall'avvocato Domenico Russo, l'immobile di via Niccolò Franco, nel cuore del centro storico di Benevento, che ospitava il club Novecento, al quale erano stati apposti i sigilli alla vigilia del Natale 2018.

Era il 23 dicembre, e quella sera, come si ricorderà, era in programma una festa organizzata da studenti dei Licei classico e scientifico. Centinaia i ragazzi che avevano aderito, tutti rimasti a bocca asciutta, però, per l'intervento della polizia.

Intorno alla mezzanotte, mentre l'happening era appena iniziato, gli agenti avevano invitato i presenti – circa 300, secondo una prima stima della questura- ad uscire dal locale, sottoposto a sequestro per presunte irregolarità in materia di autorizzazioni.

Due le persone denunciate - il presidente dell'associazione titolare del club e un socio, entrambi difesi dallo stesso avvocato Russo – e l'avvio di una indagine che non si è ancora conclusa.