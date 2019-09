Tenta di truffare una donna, 'beccato' dai carabinieri I militari hanno rinvenuto nell'auto dell'uomo ben 11.200 euro: si cercano altre vittime raggiri

Voleva consegnare un 'pacco' ad un'anziana che lo ha però smascherato ed allertato il 112. Tentata truffa è l'accusa per un 44enne della provincia di Napoli identificato ieri dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio e in particolare dai militari della Stazione di Cautano.

La vittima quando ha avuto il sospetto del raggiro ha immediatamente allertato la centrale operativa dell'Arma spiegando di essere stata contattata da una persona che le ha annunciato di doverle consegnare un pacco per contro del nipote. Una consegna che doveva avvenire dietro il corrispettivo di ben 8mila euro.

Avviate le ricerche, i carabinieri hanno intercettato e bloccato l'uomo trovato in possesso di 11.200 euro e un pacco contenente un telefono fisso di marca straniera. I

Secondo l'accusa i soldi sequestrati sono i proventi di precedenti truffe messe a segno. Sono in corso le indagini per risalire ad eventuali altre vittime di raggiri e per l'identificazioni dei complici del 44enne.