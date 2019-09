Si ribalta con l'auto, ferita una donna | FOTO Incidente stradale nel territorio di Arpaise

Momenti di paura per una donna della provincia rimasta ferita in un incidente stradale. È accaduto questa mattina nel territorio di Arpaise. Secondo una prima ricostruzione, mentre la donna era al volante della sua Opel Astra, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Dopo aver impattato contro un terrapieno, l'auto si è ribaltata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la malcapitata in ospedale.