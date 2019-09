L'ho avvicinata per capire perchè mi avesse denunciato Resta ai domiciliari il 41enne di Morcone arrestato per stalking ad una commerciante

Resta ai domiciliari il 41enne di Morcone che sabato sera, a distanza di un giorno dal momento in cui era tornato in libertà, era stato nuovamente arrestato dai carabinieri della locale Stazione per stalking ai danni di una commerciante.

La decisione è stata adottata dal gip Gelsomina Palmieri, al quale l'indagato, difeso dall'avvocato Angelo Leone, ha fornito la sua versione nel corso dell'udienza di convalida di questa mattina. Sostenendo, come aveva fatto anche in occasione del primo arresto, di non aver mai avuto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti della malcapitata, di cui ha ammesso di essere infatuato.

Affetto da problemi psicologici per i quali è in cura, l'uomo ha affermato che sabato aveva incrociato la commerciante durante una sagra, allorchè qualcuno lo aveva offeso, e quando lei era tornata a prendere l'auto – è questo il momento in cui era stato fermato -, e di averla avvicinata solo per chiederle perchè mai l'avesse denunciato.