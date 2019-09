Possiamo aiutare i cittadini, ma serve la loro collaborazione Il nuovo comandante provinciale dell'Arma, il tenente colonnello Passafiume: "Terra meravigliosa"

“Assumo questo incarico in questa terra stupenda con la stessa emozione e carica che avevo da giovane capitano, quando ho iniziato la mia carriera presso un comando territoriale”.

Parole di apprezzamento per Benevento e per il Sannio quelle del tenente colonnello Germano Passafiume che lunedì si è insediato come comandante provinciale dei carabinieri di Benevento.

Quarantotto anni, di Roma, sposato con la signora Alessandra, vicequestore della Polizia di Stato e padre di due figli di 15 e 18 anni, l'alto ufficiale questa mattina si è presentato al territorio di Benevento con una conferenza stampa.

“Arrivo in questa città elegante che mi ha colpito per la sua compostezza che mi ha accolto a braccia aperte. Una provincia florida ed effervescente – ha spiegato il colonnello Passafiume - dove sono presenti meraviglie storico e architettoniche delle epoche Romana e Longobarda ed entro da protagonista in un territorio all'apparenza sicuro per l'ordine e la sicurezza pubblica grazie anche al lavoro da chi mi ha preceduto e dei quasi 500 carabinieri in servizio nel Sannio”.

Il numero uno del comando provinciale, che ha prestato servizio fino a qualche settimana fa presso il Comando generale dell'arma a Roma, ha rimarcato l'impegno sinergico tra le forze di polizia, Prefettura e Procura per un “territorio sicuro come il Sannio che però non ci deve far abbassare la guardia contro la criminalità comune e organizzata”.

Il tenente colonnello Passafiume ha infine evidenziato l'importanza della collaborazione e della vicinanza ai cittadini: “Noi possiamo aiutarvi, ma per fare ciò ci dovete aiutare. I cittadini onesti devono sollecitarci e non devono avere timore dei carabinieri. Ci aspettiamo una grande collaborazione e fiducia per scoprire il malaffare e le sacche di criminalità più nascoste e incancrenite”.

Presente alla conferenza stampa il tenente colonnello Giuseppe Izzo, comandante del Reparto operativo, il comandante della Compagnia di Benevento Vincenzo Falce e, come novità, il tenente colonnello Gaetano Restelli (nella foto in basso), nuovo Capo Ufficio comando e vicecomandante provinciale. Il colonnello Restelli già in passato in servizio a Benevento, che nell'ultimo anno è stato alla guida, a Roma, del Reparto operativo del Nucleo Tutela del Lavoro, dopo essere stato responsabile, a Napoli, del Gruppo dello stesso nucleo.