Accende e lascia cadere bengala allo stadio, Daspo per 3 anni Provvedimento della Questura per un tifoso del Benevento per la gara con il Cittadella

Non potrà accedere per 3 anni alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale. E' il Daspo notificato dagli agenti della Divisione amministrativa della questuraa ad un tifoso del Benevento per un episodio accaduto durante la partita tra Benevento e Cittadella. Mentre era in Curva sud, il tifoso avrebbe innescato un bengala, dopo il primo gol del Benevento, lasciandolo poi cadere e creando un concreto pericolo per gli spettatori. La sua identificazione è arrivata anche attraverso la vsione delle immagini della videosorveglianza dello stadio “Ciro Vigorito”: per lui anche la denuncia per lancio di materiale pericoloso all’interno degli impianti sportivi.