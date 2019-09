Cocaina nello scolo acqua e 20mila euro: arrestato un 25enne In carcere Daniele Pizzone, di Benevento, fermato dai carabinieri di San Giorgio del Sannio

Cento grammi di cocaina, ventimila euro in contanti e più bilancini di precisione: è il bilancio dell'operazione antidroga condotta nella tarda serata di ieri dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, costata le manette a Daniele Pizzone, 25 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l'intervento dei militari è scattato in un'abitazione in via Valfortore, al rione Ferrovia, in cui vive una donna, e che Pizzone frequenta.

Appena lo hanno visto arrivare, i carabinieri sono entrati in azione e nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto nell'appartamento la somma contante di 20mila euro e alcuni bilancini. Le ulteriori sorprese sono arrivate dallo scarico dell'acqua esterno all'abitazione dove sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina custoditi in un involucro di cellophane. Dichiarato in arresto il 25enne è stato condotto presso il carcere di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Vincenzo Toscano. Ha nominato come difensore l'avvocato Gerardo Giorgione.

In una successiva nota l'Arma spiega che l'arresto è stato operato nell'ambito delle indagini legate al decesso di un 48enne avvenuto, probabilmente per assunzione di droga, la sera del 26 agosto scorso, a San Martino Sannita.