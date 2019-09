Cocaina, eroina e marijuana, 58enne lascia il carcere Ai domiciliari Gerardo Mandato, arrestato a maggio dalla Mobile

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Gelsomina Palmieri per Gerardo Mandato (avvocati Antonio Leone e Fabio Russo), 58 anni, di Benevento, arrestato a maggio dalla Squadra Mobile, che aveva sequestrato complessivamente una trentina di grammi tra cocaina, eroina e marijuana, un bilancino di precisione, denaro e materiale per il taglio. 'Roba' rinvenuta sia addosso all'indagato, sia nello scantinato del palazzo in cui abita. Droga di cui il 58enne aveva sostenuto l'uso personale, ma il giudice non gli aveva creduto e l'aveva lasciato il carcere, che ora ha lasciato.