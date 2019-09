Impiegato 51enne rinvenuto senza vita nella sua abitazione Dramma in via Pio IX, a San Vito

E' stato un parente ad effettuare la macabra scoperta. Lui era a terra, non c'è stato alcunchè da fare. Il dramma si è consumato in un appartamento in via Pio IX, alla contrada San Vito di Benevento, dove è stato rinvenuto senza vita un 51enne, impiegato.

Secondo una prima ricostruzione, l'allarme è scattato all'ora di pranzo, quando un familiare, non avendo sue notizie, è riuscito ad aprire la porta d'ingreso dell'abitazione, trovandosi di fronte una scena drammatica.

L'uomo, che viveva da solo, era riverso sul pavimento. Inutili i soccorsi del 118, accorso sul posto con i vigili del fuoco e la Scientifica. La Squadra mobile ha avviato le indagini, la salma del 51enne, dopo il sopralluogo del medico legale Umberto De Gennaro, incaricato dalla Procura, è stata trasportata allì'obitorio del Rummo.

Probabile la fissazione dell'autopsia, che dovrà stabilire cosa abbia causato il decesso, probabilmente risalente ad alcune ore prima.

IN AGGIORNAMENTO