Cocaina e soldi non sono miei: scarcerato il 25enne Obbligo di dimora per Daniele Pizzone, arrestato giovedì

Obbligo di dimora. E' la misura disposta dal gip Maria Ilaria Romano per Daniele Pizzone, 25 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato nella tarda serata del 12 settembre, dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era finito in carcere: questa mattina, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, ha offerto la sua ricostruzione dei fatti al giudice, escludendo la paternità sia dei 110 grammi di cocaina rinvenuti, al pari di un bilancino, nello scolo dell'acqua esterno ad un'abitazione in via Valfortore, sia dei 20mila euro scovati in quell'appartamento, in cui vive una donna, che lui aveva raggiunto per motivi di famiglia.

Al termine dell'udienza di convalida, la dottoressa Romano lo ha rimesso in libertà , adottando nei suoi confronti l'obbligo di dimora.