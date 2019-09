Rubano prodotti in un supermercato: denunciate I carabinieri hanno anche recuperato 32 pezzi di formaggio dall'auto che attendeva le indagate

Furto e ricettazione sono le accuse contestate rispettivamente a due donne ed altrettanti uomini fermati ieri all'esterno del centro commerciale Buonvento dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento che si trovavano all'interno della struttura commerciale. I militari hanno notato le due donne mentre infilavano all'interno di due borse rosse alcuni prodotti prelevati dagli scaffali. Giunte alla cassa, entrambe avevano mostrato e pagato solo alcune bottigliette d'acqua. Uscite all'esterno del centro commerciale, le donne sono state bloccate mentre salivano a bordo di un'auto con all'interno due uomini. Scattai i controlli, i carabinieri hanno così rinvenuto i prodotti rubati dal centro commerciale e, all'interno dell'auto 32 pezzi di parmigiano reggiano di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Per questo motivo, le donne sono state denunciate per il furto all'interno del 'Buonvento', mentre i due uomini per il riciclaggio del formaggio.