Illeciti amministrativi nei locali, controlli della Polizia Nel mirino della Divisione Amministrativa bar e ristoranti

Esercizi pubblici nel mirino della Polizia di stato che a Benevento hanno effettuato una serie di controlli in bar, ristoranti ed altri locali. In particolare l’attività si è focalizzata sulla regolare conduzione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e ha portato alla contestazione di sanzioni amministrative per gli illeciti riscontrati. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Benevento ha verificato, inoltre, l’irregolarità di alcuni lavoratori con conseguente comunicazione ai competenti uffici provinciali del lavoro. Si è proceduto, infine, alle segnalazioni all’autorità comunale degli abusi di licenza riscontrati, per l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni.