Fogne non reggono temporale, allagata azienda Ponte Valentino FOTO | L'ira di un imprenditore già pesantemente danneggiato dall'alluvione del 2015

Un violento acquazzone ha provocato nel primo pomeriggio di oggi l'allagamento dell'Agrisemi Minicozzi, azienda già pesantemente danneggiata dall'alluvione del 2015 nella zona industriale di Ponte Valentino. È accaduto intorno alle 13,30 quando la pioggia battente non è stata evidentemente recepita dalle fogne e dalle caditoie dell'area Asi e l'acqua si è quindi riversata all'interno del cortile dell'azienda dei fratelli Minicozzi.

Allagati piazzale e i locali seminterrati. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno cercato di liberare i pozzetti esterni per far defluire l'acqua. Danni alla struttura e rabbia degli imprenditori costretti ad affrontare ancora una volta un'emergenza provocata dal maltempo. “Chiediamo che vengano immediatamente ripulite le fogne e le caditoie della zona industriale Asi di Ponte Valentino – ribadisce a gran voce Antonio Minicozzi -. Non è possibile che con un semplice temporale l'acqua crei danni del genere”.

Già in passato era accaduto ma solo oggi, con l'azienda in piena attività titolari e dipendenti hanno avuto modo di notare come a provocare l'allagamento fosse l'acqua che arriva dalla strada. sul posto è intervenuto anche il presidente dell'asi, Luigi Barone che ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Consorzio.