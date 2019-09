"Riciclaggio", perquisiti casa, hotel e studio di Ciccopiedi Giuseppe, avvocato-imprenditore, indagato con i due figli e la moglie

Hanno pequisito, e stanno continunando a farlo, l'abitazione, lo studio, l'hotel di famiglia e anche un ufficio a Cosenza. Sono le tappe della 'visita' affidata ai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria in una inchiesta antiriciclaggio a carico dell'avvocato Giuseppe Ciccopiedi, 66 anni, di Benevento, avvocato-imprenditore, dei due figli - uno di loro, Leonardo, consulente legale, anch'egli imprenditore, è noto per il suo impegno politico nelle fila di Forza Italia, per la quale si è candidato, a maggio, alle elezioni europee - e della moglie.

In calce la firma del procuratore capo Aldo Policastro, del procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Assunta Tillo. Conzo e Tillo, in particolare, hanno seguito le varie fasi delle perquisizioni, sotto gli occhi dei difensori - gli avvocati Andrea e Matteo De Longis- e , trattandosi di un legale, del presidente dell'Ordine forense, Alberto Mazzeo, e del consigliere Claudio Fusco.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati sequestrati telefonini e documenti evidentemente ritenuti utili a coltivare la pista investigativa. Nel mirino degli inquirenti, sarebbero finiti il trasferimento di beni e società e la loro confluenza in una società bulgara: un'ipotesi al centro di una indagine avviata dopo un accertamento di natura fiscale compiuto due mesi fa.