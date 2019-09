Avevo fatto la scorta di droga in vista di un lavoro al mare Si è difeso così il 50enne di Pannarano arrestato sabato

Ha sostenuto di aver comprato quella droga, per farne solo un uso personale, come scorta da portarsi dietro durante il periodo in cui avrebbe lavorato presso uno stabilimento balneare lungo il litorale laziale, dove è stato impiegato da maggio a metà settembre. Questa la versione offerta da Singifredo Marino (avvocato Fabio Russo), 50 anni, di Pannarano, arrestato sabato dai carabinieri sulla scorta di una ordinanza ai domiciliari firmata dal gip Giuliana Giuliano.

Come già anticipato, Marino era stato fermato a maggio - era a bordo di un'auto nella quale erano stati rinvenuti 138 grammi di hashish, 1 di cocaina e 7 di crack, 2 bilancini di precisione e 700 euro- , ma poi era tornato in libertà per decorrenza dei termini per la richiesta di convalida dell'arresto.