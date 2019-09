Truffe ad anziani in Valle Telesina, arrestato salernitano Ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un uomo che aveva messo a segno due raggiri

Truffa pluriaggravata è l'accusa per un salernitano finito al centro di un'indagine degli agenti del Commissariato di Telese Terme e coordinata dalla procura di Benevento, sfociata questa mattina nell'arresto dell'uomo. Nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal gip.

Secondo l'accusa, il 25 agosto di un anno fa, l'uomo aveva raggiunto l'abitazione di un ottantaquattrenne di San Salvatore Telesino e con la scusa di dover risarcire un sinistro stradale causato dalla figlia, spacciandosi per avvocato incaricato di risolvere la questione, si era fatto consegnare 1.500 euro in contanti.

Successivamente, a novembre 2018, sempre lo stesso uomo, insieme ad altro complice non identificato, era entrato nell’abitazione di una settantatreenne, sempre di San Salvatore Telesino e raccontandole di dover risarcire un danno causato dal nipote sempre nell’ambito di un sinistro stradale aveva tentato di riscuotere 4.500 euro. In questo caso, però, la malcapitata aveva consegnato al malvivente solo 200 euro che aveva in casa. Episodi che avevano innescato le indagini della Polizia e che hanno consentito l'identificazione di uno dei truffatori grazie alle immagini di una telecamera.