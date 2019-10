Pago Veiano, Lancia Delta distrutta dalle fiamme Incendio nella notte nei pressi dell'abitazione del proprietario dell'auto

Auto in fiamme, nella notte, a Pago Veiano. Erano all'incirca le due e mezza quando l'allarme è scattato in una piazzetta che il proprietario di una Lancia Delta alimentata a diesel aveva scelto per lasciare in sosta, nei pressi della sua casa, l'auto. Che, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, è andata completamente distrutta.

Il fumo ha annerito una abitazione, i carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire la natura del rogo.

(foto di repertorio)