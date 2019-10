Abbandono di rifiuti e 'lancio' del sacchetto: scattano multe Operazione dei carabinieri del Gruppo Forestale nel Territorio di Ceppaloni

Sono una decine le multe comminate dai carabinieri del Gruppo forestale di Montesarchio nei confronti di coloro che abbandonano rifiuti in maniera illegale. I controlli sono scattati in collaborazione con il Comune di Ceppaloni e con l’ausilio di telecamere nascoste. L emulte , per un valore complessivo di circa 6mila euro sono scattate per l’abbandono di rifiuti domestici da parte dei cittadini.

I trasgressori, immortalati dalle telecamere dei Carabinieri Forestali, oltre al pagamento della sanzione prevista, dovranno ora anche procedere al recupero e al corretto smaltimento dei rifiuti.

L'operazione condotta sul Comune di Ceppaloni si inserisce in una più ampia attività di vigilanza svolta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio nella circoscrizione territoriale di competenza, che abbraccia i limitrofi Comuni di Apollosa, Arpaise, Bonea, Ceppaloni, Montesarchio, Pannarano e San Leucio del Sannio e che, nell'anno in corso, ha portato alla denuncia di 20 reati ambientali e 40 contestazioni di illeciti amministrativi.