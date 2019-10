Furto di borsa e violazione Daspo: assolti 35enne e 47enne Le sentenze per Giovanni Catone, di Cerreto Sannita, e Carmine Cesare, di Cautano

Era accusato di aver rubato da un'auto una borsa contenente un bancomat e la somma di 750 euro, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice Fallarino per Giovanni Catone, 35 anni, residente a Cerreto Sannita, difeso dall'avvocato Antonio Leone.

Lo stesso giudice ha invece assolto, perchè il fatto non sussiste, Carmine Cesare, 47 anni, di Cautano, che rispondeva della violazione del Daspo, per non essersi presentato per la firma negli orari previsti. Anche Catone è stato assistito dall'avvocato Antonio Leone.