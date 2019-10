"Spaccio di droga sotto un ponte", arrestato un giovane In carcere un 29enne di nazionalità gambiana fermato dai carabinieri di Telese Terme

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato con la quale i carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno arrestato Ansumana Badije, 29 anni, di nazionalità gambiana. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver notato un andirivieni in una zona alla quale è possibile accedere solo a piedi, i militari sono intervenuti sotto un ponte, in un'area centrale a Telese Terme, dove hanno sorpreso il giovane che, all'altezza di un muretto, stava – secondo l'accusa – preparando le dosi di droga. Ottanta grammi, complessivamente, quelli sequestrati dai carabinieri: 60 di marijuana e 20 di hashish.

Condotto in caserma, il 29enne, che pare si fosse allontanato da un centro a Cautano del quale era ospite, è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Benedetta Masone.