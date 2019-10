Arrestati su ordine del Riesame, ordinanza annullata La decisione per due uomini di Telese Terme

Annullata dal Riesame, che ha accolto le argomentazioni dell'avvocato Antonio Leone sul divieto di contestazione a catena, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita a settembre nei confronti di Cristian Rasimovic, 34 anni, e Rocco De Rosa, 39 anni, entrambi di Telese.

Come si ricorderà, il provvedimento era stato adottato, dopo il via libera della Cassazione, dal Riesame, che aveva detto sì al ricorso della Procura, che se l'era visto invece visto inizialmente respingere dal Gip. Era relativo ad alcuni episodi al centro di un'indagine dei carabinieri centrata su una serie di furti in Valle telesina.